الخليج 365 يكشف حكم مباراة الأهلي ووفاق سطيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد:

كشف مصدر مسؤول في الإتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تعيين لجنة حكام الكاف لطاقم تحكيم مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر إن اللجنة أخطرت إدارة مسابقات الكاف بطاقم التحكيم بعد تحديد موعد وملعب المباراة.

وعلم الخليج 365 أن المباراة سيديرها الحكم الأثيوبي باملاك تسيما، ويعاونه السوداني محمد عبدالله مساعد أول، والتشادي عيسي يايا مساعد ثان، والبتسواني جوشو بوندو حكم رابع.

واختارت لجنة الحكام في كاف ثلاثة حكام في غرقة تقنية الفيديو لأول مرة في مسابقات الأندية الأفريقية.

تم تعيين الحكم الزامبي جاني سيكازوي على تقنية الفيديو حكم VAR والكاميروني الفيس نيوبي مساعد أول لحكم تقنية الفيديو VAR والموريشيوس أحمد امتياز مساعد ثاني لحكم تقنية الفيديو VAR.

وحدَّدت إدارة المسابقات في الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يوم 7 مايو موعداً لمباراة الذهاب بين الأهلي ووفاق سطيف الجزائري علي ملعب الأهلي we السلام، كما تقرر إقامة المباراة في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.