ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك وتعادل الأهلي.. وقائمة الهدافين بعد تألق زيزو

الشارقة - اميمة ياسر - حقق الزمالك، فوزا هاما على المصري بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجيش ببرج العرب في الأسكندرية، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري.

وكان الأهلي قد تعثر بالأمس أمام طلائع الجيش، إذ انتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وبذلك حافظ الزمالك على تصدره لجدول الدوري، برصيد 38 نقطة، متفوقا على الوصيف بفارق 6 نقاط، علما بأن المارد الأحمر لديه 3 مباريات مؤجلة.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك:

1- الزمالك 38 نقطة

2- الأهلي 32 نقطة

3- بيراميدز 29 نقطة

4- سموحة 26 نقطة

5- فيوتشر 25 نقطة

6- البنك الأهلي 22 نقطة

7- فاركو 22 نقطة

8- غزل المحلة 20 نقطة

9- المصري البورسعيدي 19 نقطة

10- إنبي 19 نقطة

11- طلائع الجيش 19 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا 17 نقطة

13- الجونة 17 نقطة

14- الاتحاد السكندري 16 نقطة

15- المقاولون العرب 13 نقطة

16- الإسماعيلي 11 نقطة

17- مصر المقاصة 10 نقاط

18- ايسترن كومباني 10 نقاط

قائمة الهدافين

عزز أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك صدارته لقائمة هدافي المصري الممتاز بـ10 أهداف، بعد تسجيله هدفا في المصري.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري المصري:

1- أحمد سيد زيزو (الزمالك) المركز الأول برصيد 10 أهداف.

2- كريستوفر مابولولو (الاتحاد السكندري) برصيد 7 أهداف.

3- مروان حمدي (سموحة) - جون إيبوكا (إنبي) - محمد هلال (البنك الأهلي) برصيد 6 أهداف.

4- محمد شريف وبيرسي تاو (الأهلي) - أشرف بن شرقي (الزمالك) - محمود وادي وإبراهيم عادل (بيراميدز) - خالد قمر (الجونة) - أمادو نياس (المقاولون العرب) – ناصر منسي (البنك الأهلي) - أحمد رفعت برصيد 5 أهداف.

5- علي معلول ومحمد مجدي أفشة (الأهلي) – عمر السعيد (الزمالك) - ووليد الكرتي (بيراميدز) - كريم الديب (الاتحاد السكندري) - شادي حسين (سيراميكا كليوباترا) - مصطفي فتحي لاعب الزمالك السابق - صديق أوجولا (سموحة) –- ناصر ماهر (فيوتشر) برصيد 4 أهداف.