شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه وفاق سطيف بنصف نهائي دوري الأبطال بإستاد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر النادي الأهلي على خوض مباراة وفاق سطيف الجزائري بإستاد السلام يوم 7 مايو المقبل ،وعدم نقلها إلى ملعب القاهرة كما كان يُفكر مسئولو النادي خلال اليومين الماضيين.

إدارة الأهلي كانت تُفكر في نقل مباراة وفاق سطيف إلى ملعب القاهرة بسبب الصيانة التي تُجرى في مدرجات الدرجة الثانية بإستاد السلام والتى تحول دون حضور السعة الكاملة للأستاد حيث يقتصر الحضور على 21 ألف مُشجع كما حدث في لقاء الرجاء المغربي الأخير في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

وتلقى الأهلى تأكيدات من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" حدد خلالها الأخير موعد مباراتى الأهلى مع وفاق سطيف الجزائرى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الذهاب بالقاهرة يوم 7 مايو المقبل على أن تقام مباراة العودة بالجزائر يوم 14 الشهر ذاته.

وسبق أن حدد الكاف أحد يومى 6 و7 مايو موعداً لمباراة الذهاب وأحد يومى 13 و14 الشهر ذاته لمباراة العودة قل أن يستقر الكاف على الموعد النهائى للمباراتين وهما 7 و14 مايو.

وتأهل الأهلى لمواجهة وفاق سطيف بعدما اجتاز عقبة الرجاء المغربي في ربع نهائي البطولة فيما صعد بطل الجزائر لهذا الدور بعدما تغلّب على الترجي التونسي في دور الثمانية.

ويحمل الأهلي لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا آخر نسحتين بالفوز على الزمالك 2/1 فى نهائى 2020 وعلى كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة في المغرب نسخة 2021 ، ليصل إجمالى تتويج الأهلي باللقب القاري 10 مرات وهو رقم قياسي مُدوّن باسم الأهلي.

ويستعد الأهلى لمواجهة سيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف من مساء غد ،السبت، ثم يخوض غمار نصف نهائي أفريقيا أمام الفريق الجزائري.