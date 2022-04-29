شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قانون اللعبة.. كرة اليد الشاطئية بدأت فى ولاية هاواى الأمريكية عام 1920 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ظهرت كرة اليد الشاطئية عام 1920 حيث جاءت أول بطولة لها على شواطى هاواى بالولايات المتحدة الاميريكية حيث تتم عامها 102 عام على الرغم من عدم معرفة اسم مؤسسها، حيث كان يلعبها فريقين يتكونان من ستة لاعبين، ووصلت سواحل كليفورنيا والبرازيل عام 1927م، وفي عام 1930م وصلت فرنسا حيث أصبح الفريق يتكوّن من أربعة لاعبين لا ستة، وعندما حظيت اللعبة بانتشار واسع على سواحل أمريكا أصبح عدد اللاعبين فيها ثلاثة لا أربعة.

وُضِعت أول قواعد لكرة اليد الشاطئية عام 1947م، وحُصِر عدد لاعبيها في هذا العام حيث أصبح عددهم اثنين وليس ثلاثة، ثمَّ طور مجموعة من المختصين قواعدها بصورة لافتة ومميزة لأنّها قدمت مفهوماً مهماً للرياضة والنشاط والحيوية، وكانت بمثابة دعاية للاستجمام على شواطئ البلاد، كما أنّ الجميل فيها أنّها مناسبة للعب الصغار، والكبار، النساء، والرجال دون تقييد أو موانع.

أُقيمت أول بطولة لكرة اليد الشاطئية على سواحل الباسيفيك في الولايات المتحدة عام 1976م، كما دخلت تجريبياً في الألعاب الأولمبية عام 1992م في برشلونة، وبعد عام أي سنة 1993م تم اعتمادها كلعبة أساسية ومهمة من ضمن قائمة الألعاب الأولمبية، وفي هذا المقال سنتعرف على قوانين هذه اللعبة.

نظام اللعب

يتكون كلّ فريق من لاعبين اثنين فقط، ولا يجوز البدء بلاعب واحد أو استبدال أحدهما خلال اللعبة، ويحق لكلّ لاعب مناقشة الحكم وطلب الوقت المستقطع إذا اقتضت الحاجة، حيث يمنح الحكم الفريقين وقتاً مستقطعاً فنياً عندما تكون نقاط الفريقين 21 نقطة، ويمنحهم أيضاً وقتاً مستقطعاً اختيارياً لمدة 30 ثانية في كل شوط من أشواط اللعبة.

تُبدَّل جهة اللعب في الملعب بين الفريقين كل 7 نقاط.

تبدأ اللعبة بقرعة، ويحق للفائز أن يختار جهة إرسالة، أو جهة الملعب، أو أن يطلب من منافسه بالإرسال قبله.

يُوجد دقيقة فقط للاستراحة عند تغيير جهة الملعب بين الفريقين.

يفوز الفريق إذا فاز بشوطين من ثلاثة أشواط، حيث يفوز في الشوط الأول والثاني من كسب 21 نقطة شرط أن يكون الفارق بينه وبين منافسه على الأقل نقطتين.

تُجرى قرعة من جديد في بداية الشوط الثالث إذا تعادل الفريقين في أول شوطين، ويفوز من يصل إلى النقطة 15 قبل منافسه، مع ضرورة وجود فارق نقطتين بينهما كما في الشوطين الأول والثاني.

الملعب

يكون الملعب مستطيل الشكل، ويبلغ طوله 16 متراً وعرضه 8 أمتار، وتُغطّى أرضه بسمك 40سم من الرمال، وتنصفه شبكة محمولة على عمودين مثبتين بالرمال بحيث يتم تقسمه إلى قسمين متساويين، يتراوح طول الشبكة بحسب الفئة اللاعبة كما يأتي:

يبلغ طول الشبكة 243سم للرجال.

يبلغ طول الشبكة للشباب والشابات الذين لم تصل أعمارهم 16 سنة حوالي 224سم.

يصل طول الشبكة حوالي 212سم للذكور والإناث الذين أعمارهم أقل من 12 سنة.

يبلغ عرض خطوط الملعب حوالي 5-8سم، ويتم رسمها بلون مختلف عن لون الرمال، كما تعتبر جزءاً من أجزاء الملعب أي أنّها غير منفصلة عنه، وفيما يتعلق بالمنطقة الحرة (منطقة حماية في كل جهة من جهات الملعب) فإنّ عرضها يساوي 5-6 أمتار ولا يُسمح أن يكون فيها أي عوائق أو مشكلات تؤذي اللاعبين.

الكرة

تُصنع الكرة من الجلد الطبيعي أو الصناعي بحيث لا يتم التأثر بالرطوبة، ويبلغ وزنها 260-280 غراماً، وضغطها 175-225 ميليبار، ومحيطها 66-68سم.

الحكام

يوجد في اللعبة مجموعة من الحكّام لكل منهم وظيفته ومهمته، ويُسمى كلّ منهم كما يأتي: حكم أول، وحكم ثاني، ومسجل، كما يوجد حكّام خطوط يتراوح عددهم من 2-4.