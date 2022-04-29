شكرا لقرائتكم خبر عن الشعباني يحذر لاعبى المصرى من الاعتراض على القرارات التحكيمية في المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر معين الشعباني المدير الفني للنادي المصري، لاعبي الفريق، من استمرار حالة عدم السيطرة على انفعالاتهم خلال المباريات، الأمر الذى ورط الفريق في أكثر من مناسبة، بسبب حصول اللاعبين على البطاقات الصفراء أو الحمراء، وهو ما يضع المصري تحت ضغط كبير.

وطالب الشعباني، لاعبي الفريق البورسعيدي بالهدوء في التعامل مع القرارات التحكيمية، خاصة وأن الحكم لن يغير قراره بناءً على اعتراض اللاعب، وذلك لعدم توريط الفريق في اللقاءات المقبلة بالدوري والتي تحتاج إلى حسم وتركيز كبير من اللاعبين في المباراة.

وتقدم النادي المصري باحتجاج رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم ضد محمد معروف حكم مباراة الزمالك والمصري التي أقيمت مساء الخميس وانتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف في مباراة الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وأكد عاطف مبروك نائب رئيس النادي والمشرف العام على الفريق الأول ، أن ادارة النادي المصري ستطالب في احتجاجها بعدم اسناد أية مباريات مقبلة للحكم محمد معروف والذي تغاضى في مباراة الزمالك عن طرد محمود حمدي الونش مدافع الزمالك الذي عرقل أوستين أموتو وهو في طريقه للانفراد بالمرمى وذلك رغم استدعاء حكام الفار له لإعادة النظر في قراره الغريب، مضيفًا أن الحكم احتسب ركلة حرة مباشرة للزمالك على حدود منطقة جزاء المصري وهي الركلة التي تم منها احراز هدف التعادل للزمالك، رغم أن عدد من خبراء التحكيم أشاروا أن الكرة ليست بها ثمة خطأ على لاعب المصري.