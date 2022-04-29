13 لاعبا يمثلون مصر فى الأدوار الأقصائية بعد تأهلهم ببطولة الجائزة الكبري للسلاح بالقاهرة

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القاهرة - سامية سيد -

تأهل 13 لاعبا مصريا للأدوار الاقصائية الأولى في بطولة الجائزة الكبرى لسلاح سيف المبارزة المقامة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 29 ابريل الجاري وحتى 1 مايو المقبل.

ويمثل مصر في الأدوار الاقصائية كل من أحمد ياسر ومهاب موافي ومحمد فهمي وأحمد السكري وأحمد السيد وأحمد حسين وأحمد اشرف ومحمد أشرف ومحمد السيد ومحمد ياسين ومهند شعبان ومحمود السيد ومحمود محسن.

وصعد 8 لاعبين الي دور الـ128 الذي سيشهد مواجهات قوية حيث سيلتقي أحمد ياسر مع شوتين لاعب منتخب فرنسا الصاعد، بينما يلتقي مهاب موافي مع نيكولاس شاو من هونج كونج ومحمد فهمي مع فروتو لاعب منتخب اليابان، وأحمد السكري مع فلافيو جونوتبه لاعب لوكسمبورج وأحمد السيد مع كوشينيرك لاعب منتخب امريكا وأحمد حسين مع رفائيل تولين لاعب المنتخب المجري.

فيما أوقعت القرعة أحمد اشرف حامد مع مايكل كوبير لاعب منتخب التشيك ومحمد أشرف مع بول المجري من فرنسا.

بينما تأهل كلا من محمد ياسين ومهند شعبان ومحمود السيد ومحمود محسن مباشرة الي دور الـ64 كما جنبت القرعة محمد السيد من خوض منافسات الادوار التمهيدية حيث أنه المصنف رقم 16 علي العالم.

‎‏‎ويشارك في البطولة 321 لاعب ولاعبة بواقع 183 لاعبًا و 138 لاعبة يمثلون 44 دولة.

‎‏‎قائمة منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة في بطولة الجائزة الكبرى

‎‏‎وتضم قائمة المصريين كلا من: محمد السيد المصنف 12 عالميا في البطولة وأحمد السيد المصنف 31 ومحمود محسن المصنف 40 ومحمد ياسين المصنف 102 وأحمد السكري المصنف 126 ومحمود السيد المصنف 140 وإبراهيم رمضان المصنف 146 وإسلام حامد ومهاب موافي وعلي الدين سويلم ومهند طارق ومحمد فهمي ومحمد أشرف وأحمد ياسر وعمرو عبد الباقي واحمد سليم ومحمد جابر وأحمد حسين ويوسف شامل ، واللاعبات شيرويت جابر المصنفة 19 في البطولة وناردين إيهاب المصنفة 28 وسلوى جابر المصنفة 44 وآية حسين المصنفة 99 وسارة عبد الوهاب ومنة الله هاني وهنا حسن ومريم نزيه ولمى حزين.

‎ويشرف على تدريب المنتخب المصري السيد سامي صلاح الدين المدير الفني لسلاح سيف المبازة والمدرب العام خالد يوسف والمدربين شريف محمود وأحمد حسين.