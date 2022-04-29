شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. هدير صلاح مدربة سلة الزمالك: بحب نادية الجندى ونفسى أكون مضيفة طيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب هى هدير صلاح مدربة السلة بالزمالك.



هدير صلاح

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

السفر وحب القطط.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

بطاطس بالفراخ والملوخية.



مدربة السلة بالزمالك

من نجمك المفضل ؟

محمد صلاح

من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب



هدير مدربة السلة

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه ؟

مضيفة طيران.

لما تتعاكسى فى الشارع إيه يكون رد فعلك ؟

بكمل مشى عادى ولا أهتم.



هدير صلاح

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟

نادية الجندي بحب شخصيتها أوى.

تحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال ؟

الاتنين بس الكاجوال أكتر.



مدربة السلة

لو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى ولا وظيفة تانية؟

فى مجالى وتخصصى أكيد .

لوطلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه ؟

بحب الرياضة جدا أرفض طبعا بس لو شغل ممكن أفكر بس بعد قصة حب طبعا.