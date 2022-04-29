شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة مفاوضات الأهلي مع نجم ميلان الايطالي الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مسئولو الأهلي ما تردد مؤخراً بشأن تفكير النادي في التعاقد مع النجم الغاني سولي على مونتاري لاعب ميلان الايطالي الأسبق ونادي هارتس أوف أوك الغاني حالياً.

وقال مصدر في الأهلي ، أن ما تردد في هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق فالنادي لم يُفكّر من قريب أو بعيد في ضم النجم الغاني.

وتابع المصدر: مونتاري من أفضل اللاعبين الافارقة في التاريخ وسطّر تاريخاً كبيراً في سماء الكرة الأوربية والعالمية لكن الأهلي لم يُفكر في التعاقد معه ولم يُفاوضه.

وواصل المصدر: مونتاري يبلغ من العمر 37 عاماً لذا سيكون من الصعب وربما المستحيل التفكير فيه ، نتمنّى له التوفيق في مسيرته الكروية الجيدة للغاية.

وكانت تقارير صحفية إفريقية قد تحدثت الأيام الماضية عن اهتمام الأهلي بضم مونتاري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، وذكرت شبكة غانا سوكر نت الغانية أن ناديي الأهلي وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي يخوضان السباق للتعاقد مع لاعب خط الوسط الغاني سولي مونتاري بعد ظهوره بشكل جيد في الدوري الغاني هذا الموسم.

وتوّج نجم منتخب غانا الأسبق مونتاري بدوري أبطال أوروبا عام 2010 مع إنتر ميلان و عاد إلى بلاده، عبر بوابة هارتس أوف أوك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعد رحلة طويلة قضاها في أوربا.