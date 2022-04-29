الامارات | فرصة محمد صلاح لتحطيم حلم كريستيانو رونالدو

شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة محمد صلاح لتحطيم حلم كريستيانو رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الضغط على المصري محمد صلاح بتسجيله هدف التعادل 1-1 بمرمى تشيلسي، الخميس، في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورفع رونالدو رصيده التهديفي إلى 17 هدفاً ليشارك الكوري الجنوبي هيونغ مين سون مهاجم توتنهام هوتسبير في وصافة الترتيب فيما يتصدر محمد صلاح الترتيب برصيد 22 هدفاً.

ويامل محمد صلاح حسم لقب الهداف امام رونالدو مستفيداً من مباريات أكثر سيخوضها ليفربول مع نيوكاسل، توتنهام، أستون فيلا، ساوثهامبتون، وولفرهامبتون، في وقت سيلعب رونالدو ثلاث مباريات ستجمع مانشستر يونايتد مع برينتفورد، برايتون وكريستال بالاس.

في المقابل، يحلم رونالدو في الخروج من الموسم الحالي ولو بلقب فردي بعدما تبخرت آمال فريقه مانشستر يونايتد في التتويج بأي لقب، إذ لطالما توج كريستيانو رونالدو بلقب الهداف في إسبانيا مع ريال مدريد ثم في إيطاليا مع يوفنتوس.

ترتيب أبرز هدافي الدوري الإنجليزي

1- المصري محمد صلاح (ليفربول) 22 هدف

2- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) 17

3- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام) 17

4- البرتغالي ديوغو جوتا (ليفربول) 15

5- السنغالي ساديو ماني (ليفربول) 14 هدفاً

6- الإنجليزي هاري كين (توتنهام) 12 هدفاً

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news