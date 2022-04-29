شكرا لقرائتكم خبر عن موعد نهائى دورى سوبر السلة بين الأهلى والاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق كرة السلة بالنادى الأهلى فى الصعود الىنهائى بطولة دورى السوبر، بعد التغلب على الجزيرة فى منافسات نصف النهائى best of 5 بنتيجة 3\0، كما صعد الاتحاد السكندرى للنهائى أيضا بالفوز على الزمالك بنفس النتيجة.

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع الاتحاد السكندرى على حسم لقب بطل دورى السوبر للموسم الحالى، من خلال مباريات الدور النهائى والتى تقام بنظام best of 5 أيضا، حيث يلتقى الفريقان فى 5 مواجهات والفريق الفائز فى 3 مباريات يتوج بالبطولة.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد السلة عن موعد انطلاق الدور النهائى والذى تحدد له 8 مايو المقبل، على أن تقاك المباريات أيام 8 و 10 و 12 و 14 و 16 مايو بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.