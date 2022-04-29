شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأوليمبى يتوج بطلا للدورى للمرة الأولى والأخيرة فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح النادى الأوليمبى السكندرى فى الفوز على الزمالك بهدف دون رد سجله عز الدين يعقوب قبل نهاية اللقاء بدقيقة ليتوج بطلا للدورى الممتاز للمرة الأولى والأخيرة فى تاريخه فى مثل هذا اليوم 29 أبريل 1966، بعدما رفع رصيده لـ30 نقطة بفارق 4 نقاط عن الفارس الأبيض الوصيف.

مثل الأوليمبى فى هذه المباراة: ضياء، مصطفى شتا، محمود بكر، السكران، البورى، سعيد قطب "كابتن الفريق"، حلمى سليمان، فاروق السيد، عزالدين يعقوب، بدوى عبدالفتاح، البحر جاسور.

مثل الزمالك: سمير محمد على، يكن حسين، أحمد رفعت، أحمد مصطفى، محمود أبورجيلة، سمير قطب، عبده نصحى، عبدالكريم الجوهرى، عمر النور، حمادة أمام، بكر.

النادى الأوليمبى السكندرى أحد أعرق الأندية المصرية، تأسس فى 28 أغسطس 1905 تحت اسم النجمة الحمراء، أول فريق من خارج القاهرة يفوز بالدورى الممتاز، أول نادٍ مصرى يشارك فى دورى أبطال أفريقيا ووصل فى هذه البطولة للمربع الذهبى لكنه انسحب من البطولة بسبب حرب 1967م.

فى عام 1915 تم تغير اسم النادى إلى نادى موظفى الحكومة، عقب تألق لاعبيه فى أولمبياد 1924 تم تغير اسم النادى إلى الأوليمبى المصرى بالإسكندرية نسبة إلى الأوليمبياد.

حصد الأوليمبى السكندرى بطولة الدورى الممتاز موسم 1966 وكأس مصر موسمين متتاليين 1932 و1933 على حساب الأهلى والزمالك بالترتيب.

أخرج الأوليمبى العديد من النجوم اللامعة، فى مقدمتهم أحمد الكاس لاعب منتخب مصر الذى أحرز 108 أهداف خلال مسيرته التى استمرت لـ 9 مواسم، وكان أحد أبرز نجوم مباراتى منتخب مصر أمام هولندا وإنجلترا فى كأس العالم 90، وأحرز لقب هداف الدورى ثلاث مرات متتالية أعوام 1991 - 1992 - 1992 - 1993 - 1993 – 1994.

كما لمع ضمن صفوف الأوليمبي منصور حميدو الشهير بـ "البوري" أحد علامات الكرة بالإسكندرية وكان صاحب الفضل في إحراز الفريق بطولة الدوري الوحيدة، وإسلام الشاطر لاعب الإسماعيلي والزمالك والأهلي ومنتخب مصر السابق، وهيثم فاروق لاعب الأوليمبي والزمالك والترسانة السابق والذى خاض تجارب احترافية كبيرة بالدوري الهولندي.

وضمت القائمة أيضا كلا من عزالدين يعقوب، الهداف الأكبر في تاريخ الأوليمبي عبر تاريخه بالدوري بتسجيله 83 هدفا ومشاركته مع منتخب مصر الأول والمنتخب العسكري، وكرمه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بمنحه وسام الجمهورية فى عام 1979، والمعلق الكروى الشهير محمود بكر ومصطفي شتا والسكران وسعيد قطب وبدوي عبد الفتاح.