موعد مباراة الأهلى وسيراميكا بالدورى الممتاز والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يختتم، اليوم الجمعة، فريق الأهلى تدريباته الجماعية استعدادا لمباراته ضد سيراميكا غدا السبت فى ختام الدور الأول لمسابقة الدورى المصرى، حيث يؤدى الفريق الأحمر مرانه الختامى على ملعب مختار التتش قبل إعلان قائمة مواجهة الغد والدخول فى معسكر مغلق بأحد الفنادق والمبيت بها.

موسيمانى يشرح خطة الأهلى لمواجهة سيراميكا

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرات فنية مع لاعبي الفريق الأحمر شرح خلالها خطة مباراة سيراميكا وطالب اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز من أجل استعادة صدارة الدوري، وحثهم على ضرورة الخروج بالثلاث نقاط في كل مباريات الدوري للابتعاد بصدارة المسابقة لاسيما بعد خوض المباريات المؤجلة.

موعد مباراة الأهلى وسيراميكا بالدورى

تقام مباراة الأهلى وسيراميكا فى التاسعة والنصف مساء غد السبت على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.