شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحسم الليلة مصير عمرو السولية وأحمد عبد القادر من مواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم الجهاز الطبى للنادى الأهلى بقيادة أحمد أبو عبلة الموقف النهائى للثنائى عمرو السولية وأحمد عبد القادر لاعبا المارد الأحمر من المشاركة فى مباراة سيراميكا المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد السبت على ستاد المقاولون العرب بالجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وغاب أحمد عبد القادر عن مباراة الأهلى والطلائع التى انتهت بالتعادل السلبى بعدما شعر بآلام ناتجة عن تعرضه لكدمة في الكتف خلال مباراة الرجاء المغربى التى انتهت بالتعادل الايجابى 1-1 فى إياب ربع نهائى دوري الابطال الافريقى ليخضع برنامج علاج طبيعى مكثف خلال الايام الماضية.

فيما تعرض عمرو السولية للإصابة بشد بسيط فى العضلة الخلفية فى الدقائق الأولى من مباراة فريقه مع طلائع الجيش ليغادر الملعب بفرمان من الجهاز الفنى خوفاً من تفاقم الاصابة لاسيما أن السولية أحد أهم العناصر التى يعول عليها جهاز الاهلى فى مباراة وفاق سطيف الجزائرى بنصف نهائى دوري الأبطال الأفريقى.