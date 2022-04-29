شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عودة يعالج الأخطاء الدفاعية فى المقاولون قبل مواجهة المصرى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب بقيادة محمد عودة على مراجعة الأخطاء الدفاعية للاعبى الفريق خلال المباريات الماضية، خاصة آخر 3 مباريات، بعدما فقد المقاولون 7 نقاط بينهم 4 نقاط على ملعبه، وكان المقاولون قد تعادل مع المقاصة بهدف لمثله، وكذلك مع الاتحاد بنفس النتيجة على استاد عثمان أحمد عثمان، على الرغم من أن المقاولون تقدم أولاً في النتيجة.

وطالب عودة لاعبى الفريق بمزيد من التركيز خاصة فى الدقائق الأخيرة من المباريات والتى شهدت دائماً استقبال المقاولون للأهداف، وذلك قبل اللقاء المرتقب لذئاب الجبل مع المصرى.

وأغلق الجهاز الفنى لفريق المقاولون العرب، صفحة مباراة الاتحاد السكندرى، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى أقيمت مساء الثلاثاء على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وذلك استعداداً لمباراة المقاولون العرب المرتقبة أمام النادى المصرى.

ويستضيف استاد برج العرب فى تمام التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل، مباراة المقاولون والمصرى بمنافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويحتل المقاولون المركز الـ15 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 13 نقطة بعدما خاض ذئاب الجبل 16 مباراة بالبطولة المحلية، حيث فاز المقاولون فى مباراتين فقط، وتعادلوا فى 7 لقاءات وخسروا مثلهم، وسجل لاعبو المقاولون 14 هدفاً واستقبلت شباكهم 20 هدفاً آخر.