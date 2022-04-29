شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى اليوم لتحديد موقف باهر المحمدى من مواجهة الإسماعيلى والطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع باهر المحمدى مدافع الإسماعيلى الشاب، لاختبار طبى خلال المران الذى سيقام مساء اليوم الجمعة على ملعبه بالإسماعيلية، استعدادًا لملاقاة طلائع الجيش ضمن منافسات الدورى العام.

يأتى ذلك لتحديد إمكانية لحاقه باللقاء القادم من عدمه، بعد إصابته بمزق فى العضلة الضامة، أبعده عن المباراتين السابقتين ضد إيسترن كومباني وإنبي.

ويستعد الدراويش فى الوقت الحالي لمواجهة الطلائع غداً السبت فى إطار ختام جولات الدور الأول من عمر المسابقة المحلية، وذلك على ملعب جهاز الرياضة العسكري بالقاهرة.

ويختتم فريق الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم تدريباته اليوم الجمعة استعداداً لملاقاة طلائع الجيش فى التاسعة والنصف مساء غد السبت على ملعب جهاز الرياضة بالقاهرة فى ختام الدور الأول من منافسات المسابقة المحلية، حيث يخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن حمد إبراهيم قائمة المباراة التى تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

وحددت رابطة الأندية المحترفة يوم 6 مايو المقبل موعدا لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى ضد المصرى البورسعيدى والمؤجلة من الأسبوع الـ14 بمسابقة الدورى العام، وذلك على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء.