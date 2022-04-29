شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيون مصريون على كراسى دولية (28).. الصالحى رئيس اتحاد تنس الطاولة الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت بعض الأسماء الرياضية المصرية، خلال السنوات الأخيرة، فى انتزاع مناصب عالمية فى الاتحاد الرياضية العالمية والقارية والإقليمية، بعد رحلة إدارية ناجحة بلغت ذروتها فى الجلوس على أعلى الكراسى وإدارة أرفع المناصب بحكمة وكفاءة كبيرة، ما جعل أسماءهم تلمع فى هذه الاتحادات، وتساهم أيضا فى تطوير اللعبة بمصر وتساهم فى استضافة مصر للعديد من الأحداث الرياضية ما جعلها وجهة مفضلة للسياحة الرياضية فى العالم.

بطل الحلقة الثامنة والعشرون من سلسلة رياضيون مصريون على كراسى دولية، هو خالد الصالحى رئيس الاتحاد الأفريقى لتنس الطاولة.

خالد الصالحى له دور إيحابى ومتواصل بشكل مباشر مع رؤساء الاتحادات الأفريقية ويتمتع بعلاقات طيبة جعلته يحصل على ثقة الجميع ويضمن لمصر منصب قوى ومهم على المستوى الرياضى.

ونجح مجلس إدارة الاتحاد المصرى برئاسة معتز عاشور فى دعم الصالحى طوال الفترة الماضية واستطاع الجانب المصرى فى اقناع كل الدول بدعم وتأييد المصرى خالد الصالحى.

واحتفظ الصالحى بالمنصب لعدم تقدم أحد أمامه ليفوز بالتزكية، لتكون هذه هى الولاية الثالثة على التوالى للصالحى فى رئاسة الاتحاد الأفريقى للعبة.

يذكر أن الانتخابات مقرر إجراوؤها يوم 5 يونيو القادم وذلك عن طريق الـ"فيديو كونفراس" مع كل الاتحادات المحلية في أفريقيا، صرح الصالحي أنه سيكمل مسيرة التطوير في أفريقيا والمساعدة في انتشار اللعبة في الدول الأفريقية.