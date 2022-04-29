شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يطوى أحزان الزمالك ويستعد للمقاولون بدون راحة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة معين الشعبانى، صفحة مباراة الزمالك والتى خسرها الفريق البورسعيدى بهدفين مقابل هدف، والتى أقيمت ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدورى العام على استاد برج العرب.

ويبدأ النادى المصرى، مساء اليوم الجمعة، تدريباته على أحد الملاعب الفرعية ببرج العرب، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في تمام التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل، بمنافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويحتل النادى المصرى المركز التاسع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 19 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعد خوض 14 مباراة، حيث فاز المصري في 4 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 18 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً أخر.

وتقدم النادي المصري باحتجاج رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم ضد محمد معروف حكم مباراة الزمالك والمصري التي أقيمت مساء الخميس وانتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف في مباراة الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وأكد عاطف مبروك نائب رئيس النادي والمشرف العام على الفريق الأول أن ادارة النادي المصري ستطالب في احتجاجها بعدم إسناد إى مباريات مقبلة للحكم محمد معروف، والذى تغاضى فى مباراة الزمالك عن طرد محمود حمدى الونش مدافع الزمالك الذي عرقل أوستين أموتو وهو في طريقه للانفراد بالمرمى وذلك رغم استدعاء حكام الفار له لإعادة النظر في قراره الغريب، مضيفًا أن الحكم احتسب ركلة حرة مباشرة للزمالك على حدود منطقة جزاء المصري وهي الركلة التي تم منها احراز هدف التعادل للزمالك، رغم أن عدد من خبراء التحكيم أشاروا إلى أن الكرة ليست بها ثمة خطأ على لاعب المصرى.