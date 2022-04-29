شكرا لقرائتكم خبر عن الحمل يبعد هداية ملاك عن منتخب التايكوندو فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت قائمة منتخب التايكوندو فى الموسم الجديد، والتى أعلنها مسئولو الاتحاد، دون وجود هداية ملاك، بطلة المنتخب والأولمبياد، حيث ضمت القائمة 19 لاعبا ولاعبة.

وعلم ”الخليج 365” أن هداية لن تكون فى صفوف المنتخب الوسم الجديد، فى ظل مرورها بظورف صحية نتيجة الحمل، واستعدادها لاستقبال مولود خلال الاشهر المقبلة، على أن تبتعد عدة أشهر عن المنتخب حتى تنتهى من الظروف التى تمر بها.

وأكد المصدر أن هداية لم تعتزل والابتعاد هذه الفترة ليس معناه اعتزال، بل فترة مؤقتة لحين انتهاء هذه الظروف.

كانت هداية ملاك قد حققت ميداليتين أولمبيتين، فى دورتين اولمبيتين على التوالى ، وهى برونزية ريو دى جانيرو ، بالاضافة إلى طوكيو.

وتضم قائمة المنتخب التى تم اختيارها من خلال التصفيات 19 لاعبا ولاعبة مقسمين إلى 10 لاعبين هم: سيف عيسى، صلاح خيرى، و عبد الرحمن خلف ، و أحمد راوى ، رامى عيسى ، واحمد جمال ، مصطفى فرج ، سيف عصام ، و اياد بركات واحمد وائل.

وعلى مستوى اللاعبات هن ميسون ايهاب، وأشرقت نبيل ، وحبيبة محمد ، وشهد سامى، و تقى شعبان، روان الرفاعى ، مرام نبيل، اية شحاتة ، ونادين عمرو.