شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما يغيب عن مواجهة الزمالك مع إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب يوسف أوباما، صانع ألعاب نادى الزمالك، عن مباراة فريقه المقبلة أمام إيسترن كومبانى فى الجولة 17 بالدورى العام، وذلك بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بعد حصوله على إنذار فى مباراة الأمس، والتى جمعت الزمالك والمصرى ضمن منافسات الجولة 16 وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا مواصلة التدريبات الجماعية للأبيض بدون راحة، بعد الفوز على المصرى بنتيجة 2-1 في الدورى الممتاز للموسم الحالى 2021-2022.

وتنطلق التدريبات الجماعية للفريق فى تمام الساعة الرابعة مساء اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمواجهة إيسترن كومبانى المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

وفاز فريق الزمالك على نظيره المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف، ليصل الأبيض إلى النقطة رقم 38 فى صدارة جدول ترتيب الدورى.