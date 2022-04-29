شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يصطدم بسموحة فى مباراة التطلعات للمربع الذهبى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فريق سموحة السكندرى نظيره فاركو فى مواجهة صعبة على الفريقين تنطلق أحداثها فى التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

يدخل سموحة المباراة وهو يطمح فى تحقيق الفوز الثانى على التوالى بعدما استعاد توازنه بالجولة الماضية بالفوز على المقاصة بعدما كان خسر قبلها مرتين على الترتيب من فيوتشر والجونة ليبدأ أحمد سامى المدير الفنى للفريق فى تصحيح أوضاعه لمواصلة النتائج المميزة للفريق هذا الموسم.

فى المقابل يعيش فريق فاركو الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة أفضل فتراته مع نونو ألميدا المدير الفني البرتغالي، حيث لم يخسر الفريق فى آخر 5 مباريات محققا 4 انتصارات وتعادل وحيد.

ويحتل سموحة المركز الرابع فى جدول الدورى برصيد 26 نقطة من 15 مباراة، جمعها من الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 3 مباريات، سجل لاعبوه 20 هدفا واستقبلوا 17 هدفا.

بينما يحتل فاركو المركز السادس بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز فى 6 مواجهات وتلقى 6 هزائم وحقق أربعة تعادلات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفا.