شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف عن أزمة فى وسط الأهلى قبل لقاء سيراميكا.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير عن أزمة تواجه النادى الأهلى فى وسط الملعب قبل اللقاء المرتقب أما سيراميكا بالجولة 17 من عمر مسابقة الدورى العام، وذلك بعد إصابة عمرو السولية بشد فى العضلة الخلفية خلال المباراة الماضية أمام الطلائع، بالإضافة إلى شعور حمدى فتحى وأليو ديانج بالإجهاد.

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصى على فيس بوك: "أزمة فى خط وسط الأهلى قبل لقاءى سيراميكا ووفاق سطيف، إصابة السولية قد تطول، وإجهاد عنيف لحمدى فتحى وأليو ديانج يا ترى من يكون البديل فى حال عدم لحاقهم بأى من اللقاءين؟".



شوبير

ويختتم، اليوم الجمعة، فريق الأهلى تدريباته الجماعية استعدادا لمباراته ضد سيراميكا المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد السبت فى ختام الدور الأول لمسابقة الدورى المصرى، حيث يؤدى الفريق الأحمر مرانه الختامى على ملعب مختار التتش قبل إعلان قائمة مواجهة الغد والدخول فى معسكر مغلق بأحد الفنادق والمبيت بها.

وعقد بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى محاضرات فنية مع لاعبى الفريق الأحمر شرح خلالها خطة مباراة الطلائع التى انتهت بالتعادل السلبى وطالب اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز من أجل استعادة صدارة الدورى، وحثهم على ضرورة الخروج بالثلاث نقاط فى كل مباريات الدورى للابتعاد بصدارة المسابقة لاسيما بعد خوض المباريات المؤجلة.