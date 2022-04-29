شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد بسام رجل المواجهات الكبرى فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش واحداً من أبرز حراس المرمى المتألقين فى الفترة الأخيرة، ليستحق عن جدارة مقارعة الكبار فى مركزه، وذلك بعدما تألق فى مباراة الأهلى ومنع أكثر من فرصة محققه للفريق الأحمر، ليقود فريقه إلى انتزاع نقطة ثمينة من الفريق الأحمر بالجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام.

تألق بسام أمام الأهلى فى الدورى ليس وليد الصدفة، لكنها تجربة مكررة من لقاءات حارس الطلائع أمام الفرق بشكل عام، حيث سبق وتألق بسام فى مباراة كأس السوبر أمام الأهلى، ونجح فى التصدى لثلاث ركلات جزاء ليمنح فريقه أول لقب فى تاريخه، خاصة أن الركلات التى تصدى لها كانت أمام كبار الفريق الأحمر من أصحاب الضربات القاضية وهم، محمد مجدى قفشة، محمد شريف وبدر بانون.

حارس الطلائع لم يسبق له المشاركة حتى الآن مع المنتخب الأول لكنه انضم إلى معسكرات سابقة، وتم ترشيح بسام فى أكثر من مرة للانضمام إلى النادى الأهلى ليكون بديلاً لمحمد الشناوى حارس العرين الأحمر ومنتخب مصر، ولا يتوقف تألق بسام عند مباراة السوبر فقط، فسبق وحافظ نجم الطلائع على نظافة شباكه فى مباراة الدور الثانى أيضاً أمام الأهلى ومنع لاعبى القلعة الحمراء من إحراز أى أهداف.

محمد بسام تبلغ قيمته التسويقية 500 ألف يورو، ومنذ بداية مسيرته الكروية مع طلائع الجيش في موسم 2012/2013، لم يرتدى بسام قميص فريقاً آخر، إلا أنه كشف عن رغبته القوية فى الانضمام إلى النادى الأهلى مع تردد اسمه باستمرار خلال الفترة الأخيرة عن اقترابه من القلعة الحمراء.