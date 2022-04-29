شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعداداً لمواجهة سيراميكا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم، اليوم الجمعة، فريق الأهلى تدريباته الجماعية استعدادا لمباراته ضد سيراميكا المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد السبت فى ختام الدور الأول لمسابقة الدورى المصرى، حيث يؤدى الفريق الأحمر مرانه الختامى على ملعب مختار التتش قبل إعلان قائمة مواجهة الغد والدخول فى معسكر مغلق بأحد الفنادق والمبيت بها.

وعقد بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى محاضرات فنية مع لاعبى الفريق الأحمر شرح خلالها خطة مباراة الطلائع التى انتهت بالتعادل السلبى وطالب اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز من أجل استعادة صدارة الدورى، وحثهم على ضرورة الخروج بالثلاث نقاط فى كل مباريات الدورى للابتعاد بصدارة المسابقة لاسيما بعد خوض المباريات المؤجلة.

وتأجلت قمة الدور الثاني من الدوري المصري بين الزمالك والأهلي، والمقرر لها ضمن منافسات الجولة 20 من المسابقة، كما تقرر أن تقام 8 مباريات من الجولة 20 خلال الفترة من 21 إلى 24 مايو المقبل، بينما سيقام لقاء الزمالك ضد الأهلى على ملعب السلام، يوم 19 يونيو المقبل.