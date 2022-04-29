شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يرحب بإعارة سداسى الشباب فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى بإعارة كل من زياد طارق ومحمد فخرى وصالح نصر ومحمد خليفة نصير ومحمد أشرف وأحمد أشرف سداسي الشباب بالفريق الأحمر في الموسم الجديد، من أجل الحصول على فرصة المشاركة الحقيقية فى ظل صعوبة مشاركتهم بشكل كبير مع الأهلى وخروجهم الدائم من الحسابات الفنية للجهاز الفنى فى مباريات الدورى لعدم قيدهم بالقائمة الأفريقية.

ويرغب موسيماني في خروج سداسي الشباب للإعارة من أجل الحصول على فرصة مشاركة أكبر، لصقل خبراتهم والتعود على أجواء اللعب فى الدورى الممتاز، في ظل قناعته بإمكانيات كل اللاعبين وأبرزهم زياد طارق ومحمد أشرف وصالح نصر، ولكن هناك صعوبة في منحهم فرصة المشاركة في المباريات بسبب التخمة الموجودة في قائمة الفريق الأحمر بمختلف المراكز، وهو ما يصعب من حصول اللاعبين الشباب على فرصة مع الأهلي.

ويرغب مسئولو الأهلي في خروج اللاعبين الشباب للإعارة لتكرار التجارب السابقة للاعبى الفريق الأحمر الذين خرجوا للإعارة وعادوا للتألق مع الفريق الأحمر مثل محمد شريف وصلاح محسن وأكرم توفيق وعمار حمدى ومحمد عبد المنعم وأحمد عبد القادر، حيث يفضل الجهاز الفنى إعارتهم لتقييم مستواهم مع أنديتهم قبل حسم موقفهم من العودة للأهلى من جديد.