شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يسعى لمواصلة صحوته على حساب المقاصة الجريح اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق مصر المقاصة نظيره فيوتشر فى مواجهة صعبة على الفريق الفيومى، فى التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة على ملعب الكلية الحربية ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري هذا الموسم.

يخوض نادي فيوتشر المواجهة تحت القيادة الفنية لمدربه علي ماهر، وهو في أفضل حالاته الفنية حيث حقق ثلاثة انتصارات متتالية في الجولات الأخيرة على حساب الجونة وإيسترن كومباني وسموحة وهي أفضل سلسلة انتصارات للفريق الصاعد للدوري حديثا في هذا الموسم، بينما يعانى المقاصة من فترة صعبة بعدما تلقى الهزيمة في آخر مباراتين أمام المحلة وسموحة بالمسابقة.

يدخل فيوتشر مواجهة اليوم وهو فى المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة جمعها الفريق من 15 مواجهة نجح فيها من تحقيق الفوز في 7 مباريات وتلقى 4 هزائم ومثلها تعادلات، وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا.

في المقابل يدخل المقاصة المواجهة وهو في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 10 نقاط فقط جمعها الفريق من خوض 16 مواجهة حقق فوز وحيد وتعادل في 7 مباريات وتلقى 8 هزائم وسجل لاعبوه 8 أهداف فقط وتلقت شباكه 18 هدفا.