شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار محترف.. أحمد حسن كوكا مهاجم أذهل البرتغال واليونان وتركيا بأهدافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة" مقولة تنطبق على كل لاعب مصرى نجح فى الوصول للعالمية ووضع اسمه بين الكبار ورفع علم مصر فى المحافل الأوروبية والعالمية، ولم يكن يتخيل أكثر المتفائلين أن الدورى المصرى سيخرج منه لاعب كرة قدم يتألق فى الملاعب العالمية وينافس نجوم العالم.

ونستعرض خلال شهر رمضان مشوار محترف مصرى من الذين رفعوا اسم مصر عالياً فى جميع المحافل الدولية، ونتحدث فى هذا اليوم عن أحمد حسن كوكا قونيا سبورت التركى الحالى.

بداية كوكا

ولد أحمد حسن كوكا فى 5 مارس 1993 بالقاهرة لم يكن يعلم أن رحيله عن صفوف النادى الأهلى إلى القارة العجوز سيكون بداية لرحلة طويلة وضعته كأحد الرحالة فى تاريخ الكرة المصرية، حيث بدأ أحمد حسن كوكا مسيرته مع كرة القدم فى النادى الأهلى ولأنه ليس من ضمن اللاعبين المحترفين فى فرق الناشئين، استغل اللاعب الأمر ورحل إلى أوروبا وتحديداً فريق ريو آفى بعد يقينه أن مستقبله فى القلعة الحمراء ليس مفروشاً بالورود.

التألق فى البرتغال

وفى موسم 2012 / 2013 ثانى مواسمه مع ريو آفى أن ينضم إلى الفريق الكروى الأول بالدورى البرتغالى، وشارك أول مرة فى 9 سبتمبر 9 سبتمبر 2012 ضد نادى باسوش، بعدها واصل اللاعب المسيرة حتى وقع أول عقد احترافى فى 2015.

وبالرغم من فرحة كل الجماهير بهدف اللاعب فى أولمبيك مارسيليا بدور المجموعات فى الدورى الأوروبى، إلا أن اللاعب نفسه مر بظرف قاسِ دفعه للبكاء بعد وفاة والده فى اليوم نفسه وهو الأمر الذى دفع اللاعب للتألق وارتفاع التحدى والرغبة لديه لتحقيق حلمه.

واصل أحمد حسن كوكا رحلته الاحترافية فى عدد من الأندية سواء فى البرتغال أو اليونان الا أن مكانه الحالى مع أولمبياكوس يعد أبرز المحطات الكروية له خاصة وأنه يقدم مستويات متميزة مع الفريق.

التألق فى اليونان

وعادل المهاجم المصرى أفضل مواسمه على المستوى التهديفى، بعد أن نجح فى تسجيل ثنائية قاد بها فريقه أولمبياكوس للفوز على فريق باناثينايكوس فى لقاء الديربى بنتيجة 3 - 1، والذى جمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الثالثة من مرحلة تحديد بطل الموسم الحالى 2020-2021، والتى قادت فريقه للتويج بلقب الدورى اليونانى.

ورفع كوكا عدد أهدافه إلى 15 هدفا بقميص أولمبياكوس فى جميع المسابقات بواقع 10 أهداف فى الدورى اليونانى، 3 فى كأس اليونان، وهدف فى كل من دورى أبطال أوروبا والدورى الأوروبي، ليعادل كوكا أفضل مواسمه تهديفيا بتسجيل 15 هدفا فى جميع المسابقات.

الدورى التركى

ونجح قونيا سبور فى التعاقد مع الدولى المصرى قبل نهاية الميركاتو الصيفى الماضى، بعدما أصبح المهاجم الثالث فى أولمبياكوس، ورحل كوكا معارا إلى الفريق التركى لمدة موسم واحد وسيتضمن العقد وجود شرط أحقية شراء بنهاية مدة الإعارة فى يونيو 2022 إذا رغب قونيا فى ضم كوكا.

ويقدم أحمد حسن كوكا مستويات متميزة رفقة النادى التركى، حيث شارك حتى الآن في 29 مباراة استطاع خلالها تسجيل 10 أهداف وصناعة 4 أخرى لزملائه، وكان آخرها يوم الاحد الماضى عندما سجل هدفا في شباك ملطية سبور في المباراة التي انتهت بفوز قونيا بثلاثة أهداف لهدفين.