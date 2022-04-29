شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يواجه البنك الأهلى فى لقاء لا يقبل القسمة على اثنين اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق إنبى تحت القيادة الفنية لمدربه حلمى طولان بنظيره البنك الأهلى فى مواجهة قوية فى التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس في إطار منافسات الأسبوع السابع عشر من الدورى الممتاز هذا الموسم.

يدخل إنبى المواجهة منتشيا بالفوز الذى حققه فى الجولة الماضية على الإسماعيلى، وهو ما يمنح لاعبى الفريق البترولى دوافع قوية لتحقيق الفوز الثانى والتقدم أكثر على جدول الترتيب، بينما يخوض البنك الأهلى هذه المواجهة بدوافع الفوز فى الجولة الماضية على إيسترن كومبانى ويطمح هو الآخر لمواصلة صحوته فى المسابقة.

ويحتل البنك الأهلى المركز السادس على جدول ترتيب المسابقة، برصيد 22 نقطة بعدما خاض 15 مباراة نجح فى تحقيق 6 انتصارات وتعادل فى 4 مناسبات وتلقى خمس هزائم وسجل لاعبوه تحت قيادة المخضرم خالد جلال 17 هدفا وتلقت شباكه 15 هدفا وهي مشاركة استثنائية للفريق الذى صعد للأضواء في الموسم الماضى.

فى المقابل يحتل إنبى المركز العاشر على جدول الترتيب برصيد 19 نقطة جمعها الفريق البترولى من خوض 15 مواجهة نجح في تحقيق 4 انتصارات و7 تعادلات وتلقى 4 هزائم، ونجح لاعبوه تحت قيادة حلمي طولان من تسجيل 15 هدفا وتلقت شباكهم 17 هدفا ويدرك الفريق أن النقاط الثلاثة ستقفز به ثلاثة مراكز على الأقل وتقربه من صراع المركز الذهبي.