شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتوجه للقاهرة اليوم استعداداً لمواجهة الطلائع بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم تدريباته اليوم الجمعة استعداداً لملاقاة طلائع الجيش فى التاسعة والنصف مساء غد السبت على ملعب جهاز الرياضة بالقاهرة فى ختام الدور الأول من منافسات المسابقة المحلية، حيث يخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن حمد إبراهيم قائمة المباراة التى تتوجه للقاهرة لدخول معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

وحددت رابطة الأندية المحترفة يوم 6 مايو المقبل موعدا لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى ضد المصرى البورسعيدى والمؤجلة من الأسبوع الـ14 بمسابقة الدورى العام، وذلك على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

وأعلنت الرابطة جدول مباريات الإسماعيلى بداية من الجولة الـ19 حتى الـ23 من عمر منافسات المسابقة المحلية.

وخاض الدراويش جميع لقاءات الدور الأول عدا مباراتين ضد طلائع الجيش بجانب مواجهة النادى البورسعيدى.

وجاء جدول مباريات الدراويش على النحو التالى..

الجولة الـ 19 .. الإسماعيلي x سيراميكا كليوباترا يوم 10 مايو استاد الإسماعيلية فى تمام الساعه 4 مساء

الجولة الـ 20 .. الإسماعيلي x البنك الأهلي يوم 22 مايو استاد الإسماعيلية الساعه 4 مساء

الجولة الـ 21 .. الزمالك x الإسماعيلي يوم 28 مايو استاد القاهرة الساعة 9 مساء

الجولة الـ 22 .. الإسماعيلي x المقاولون العرب يوم 17 يونيو استاد الإسماعيلية الساعه 7 مساء

الجولة الـ 23 .. غزل المحلة x الإسماعيلي يوم 28 يونيو استاد المحلة الساعة 4:30 مساء

وجدير بالذكر أن الرابطة قامت بتأجيل مباراة الإسماعيلي ضد الأهلي فى افتتاحية الدور الثاني لأجل غير مسمي بسبب مشاركة المنافس فى البطولة الأفريقية.