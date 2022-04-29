شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستعيد خدمات هيثم العيونى أمام المقاولون بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد النادى المصرى، خدمات التونسى هيثم العيونى مدافع الفريق، فى اللقاء المقبل للفريق البورسعيدى أمام المقاولون العرب، والمقرر إقامته فى تمام التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، بمنافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدورى العام.

وكان العيونى قد غاب عن مباراة المصرى والزمالك فى الجولة 16 بسبب تراكم البطاقات الصفراء، حيث يعتبر المدافع التونسى من أبرز الأوراق الأساسية التى يعتمد عليها معين الشعبانى مدرب المصرى.

من ناحية أخرى، أثبتت الأشعة والفحوصات الطبية التى خضع لها الفلسطينى محمد بلح لاعب النادى المصرى، إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة.

ومن المقرر أن يحدد الجهاز الطبى للمصرى موعد ومكان إجراء اللاعب لعملية الرباط الصليبى فى الأيام المقبلة.

ويستهدف الفريق البورسعيدى حجز مقعد بالمربع الذهبى ببطولة الدورى العام، لضمان العودة من جديد إلى كأس الكونفدرالية الأفريقية والمشاركة فى النسخة المقبلة من البطولة.