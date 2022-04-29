شكرا لقرائتكم خبر عن قصة عائلة رياضية.. "آل إبراهيم مصطفى" 3 أجيال سطرت تاريخا للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسرد ”الخليج 365” لقرائه يوميًا خلال شهر رمضان الكريم قصة عائلة رياضية مسلطًا الضوء على تاريخها وما قدمته هذه الشجرة من إنجاز رياضى، وبطل قصة اليوم هى عائلة إبراهيم مصطفى فى المصارعة.

عادل إبراهيم مصطفى

يعد عادل إبراهيم مصطفى بطل مصارعة وأحد أساطير اللعبة من مواليد 1930 وتوفى 2005، وهو أيضا نجل البطل الأوليمبى إبراهيم مصطفى.

شارك عادل إبراهيم مصطفى كلاعب فى أولمبياد لندن 1948 وكان أصغر لاعب فى البعثة المصرية وأولمبياد هلسنكي 1952، وفى عام 1951 حصل على الميدالية الذهبية لدورة العاب البحر المتوسط الأولى.

عقب الاعتزال اتجه عادل إبراهيم مصطفى للتحكيم وتتدرج فيه حتى أصبح نائب رئيس لجنة الحكام الدولية منذ عام 1972 حتى 2004.

شارك عادل ابراهيم مصطفى كحكم فى عدة دورات بالأولمبياد منها: ميونخ 1972، مونتريال 1976، موسكو 1980، لوس انجلوس 1984، سول 1988.

عام 1987حصل على الصافرة الذهبية كأحسن حكم فى العالم، وانضم لعضوية المكتب التنفيذى عن طريق الانتخابات الحرة لدول العالم كلها عام 1988 اثناء اولمبياد سول.

ثم أعيد الانتخاب عام 1994 ثم أعيد الانتخاب للمرة الثالثة فى أولمبياد سيدنى 2000 وتقلد منصب نايب ريس الاتحاد الدولي حتى وفاتة عام 2005.

في عام 2004 اثناء دورة اثينا. انضم كأول حكم لقاعة الشرف ومتحف العظماء للاتحاد الدولى للمصارعة، وعام 2000 تقلد منصب ريس الاتحاد العربي للمصارعه حتى وفاته.

إبراهيم حفيد إبراهيم مصطفي

ثالث عالم للشباب بكندا 1987 وحكم أوليمبي في دورة لندن 2012 وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للمصارعة منذ عام 2012 حتى الآن، وعضو الاتحاد المتوسطي منذ عام 2013 حتى الآن.

الأبناء

إيهاب

أول بطولة شباب العرب

أول بطولة العرب

أول دورة ابراهيم مصطفي

إسلام

رابع أولمبياد الشباب بموسكو 1998

خامس عالم ناشين بجنوب افريقيا، ومن الطريف أن الثلاثة اجيال شاركت في الدورات الأولمبية.

رابع أولمبياد الشباب بموسكو 1998

خامس عالم ناشين بجنوب افريقيا، ومن الطريف أن الثلاثة اجيال شاركت في الدورات الأولمبية.