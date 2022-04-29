نجوم الخير.. المقاولون العرب ينظم يوما رياضيا مع ذوى الهمم ومباراة ودية

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القاهرة - سامية سيد - تشهد الملاعب عشرات المشاهد المؤثرة والتى تحمل معانى مختلفة عن النصر والهزيمة، فرضتها مواقف أو ظروف معينة، كأن يعتزل لاعب أو يستشعر حب جماهيره له، وغيرها من المواقف التى تؤكد أحقية لعبة كرة القدم فى أن تكون صاحبة الصدارة والشعبية الأولى فى جميع أنحاء العالم.

نجوم الخير.. المقاولون



المقاولون

نظم نادي المقاولون العرب يوما رياضا ومباراة ودية على ملعبه بالجبل الأخضر، أمام فريق ذوي الهمم وانتهت المباراة بخسارة ذئاب الجبل بخماسية مقابل هدف، في مواجهة شهدت أجواء احتفالية بين الفريقين.

وكانت البداية بوصول فريق ذوي الهمم ومسئولي الاتحاد وتم توزيع هدايا تذكارية وقمصان المقاولون العرب على اللاعبين وإهداء المسئولين شهادات تقدير.

وحرص اللاعبين على التقاط الصور التذكارية مع لاعبي المقاولون العرب وتم تنظيم جولة داخل النادي، وتكريم فريق ذوي الهمم، بعد فوزهم في المباراة.