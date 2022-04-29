شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد لعبة تنس الطاولة.. تحسين القدرة الذهنية ورد الفعل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - العقل السليم فى الجسم السليم، عبارة دائماً تنطبق على ممارسى الرياضة، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد، فكثير من ممارسى الرياضة لا يعرفون فوائد اللعبة التى يمارسونها، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد كل لعبة من الألعاب الرياضية.
رياضة اليوم التى سنعدد فوائدها هى تنس الطاولة والتى تمارس فى مصر بشكل كبير، ولها قاعدة كبيرة من الممارسين المحترفين والهواة وهى..
1- تحسين القدرة الذهنية .
2- تطوير سرعة رد الفعل .
3- تساعد على حرق السعرات الحرارية .
4- تحفيز أجزاء المخ .
5- تطوير المهارات الحركية .
6- تحسين وظائف القلب .
7- حفظ التوازن .