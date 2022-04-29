الامارات | شباب الأهلي يصطدم بالهلال السعودي في دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يصطدم بالهلال السعودي في دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت أندية الإمارات مشاركتها في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا بتأهل شباب الأهلي إلى دور الـ16، وخروج كل من الجزيرة والشارقة، بعدما حصلت الأندية الثلاثة على 19 نقطة فقط من (54 نقطة مفترضة لـ18 مباراة خاضتها)، بينما سيخوض شباب الأهلي مواجهة من العيار الثقيل في الدور المقبل عقب انتهاء دور المجموعات، أمام حامل اللقب الهلال السعودي في فبراير 2023.

ورغم الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها الجزيرة والشارقة، لكن الفريقين حققا نتائج لا تتناسب مع طموحات جمهورهما، إذ أنهى «الملك» مشواره في دور المجموعات بحلوله في المركز الثالث بالمجموعة الأولى، بعدما حقق الفوز في مباراة واحدة على استقلال دوشنبه الطاجيكي، بينما خسر في ثلاث مباريات أمام الهلال السعودي والريان القطري واستقلال دوشنبه، وتعادل في مباراتين مع الهلال والريان، أما الجزيرة فقد حل رابعاً (الأخير) في المجموعة الثانية، إذ حصل على أربع نقاط فقط بعدما فاز على مومباي سيتي الهندي، وتعادل مع الفريق نفسه، بينما خسر أربع مباريات، مرتين أمام الشباب السعودي والقوة الجوية العراقي.

في المقابل، تجاوز شباب الأهلي دور المجموعات للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما تأهل إلى دور الثمانية للمرة الأولى في 2015، وكانت أفضل مشاركة في تاريخه بعد وصوله إلى النهائي وحلوله وصيفاً عقب خسارته أمام غوانزهو الصيني، كما تأهل إلى ربع النهائي في 2017 وخرج من البطولة بخسارته أمام الأهلي السعودي، ثم تجاوز دور المجموعات للمرة الثالثة في 2020 وخسر أيضاً أمام الأهلي السعودي في دور الـ16 بركلات الترجيح. ويعد شباب الأهلي ضمن ثلاثة أندية لم تخسر في المجموعات الخمس لغرب آسيا، إلى جانب الشباب السعودي الذي تصدر المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة عقب فوزه في خمس مباريات وتعادله في مباراة واحدة، إلى جانب فولاد الإيراني الذي لعب في المجموعة الثالثة مع «فرسان دبي»، وتصدر الترتيب برصيد 12 نقطة بفوزه في ثلاث مباريات وتعادله في العدد نفسه من المباريات.

ورغم البداية غير الجيدة لشباب الأهلي بالتعادل في ثلاث مباريات أمام آهال التركماني وفولاد الإيراني والغرافة القطري بالنتيجة نفسها بهدف لكل فريق، لكنه قدم أفضل مستوياته في الإياب، وحقق الفوز الأكبر في تاريخ مشاركات أندية الإمارات بالنظام الحالي للمسابقة، بفوزه على الغرافة بثمانية أهداف مقابل هدفين، ثم تغلب على آهال بهدفين مقابل هدف، وتعادل مع فولاد بهدف لكل فريق، ليحل في المركز الثاني بـ10 نقاط، ويتأهل ضمن أفضل ثلاثة أندية احتلت المركز الثاني في المجموعات الخمس لغرب آسيا.

وتحددت مواجهات دور الـ16 لأندية غرب آسيا، إذ إنه إلى جانب مواجهة شباب الأهلي مع الهلال السعودي، سيلتقي الشباب السعودي مع ناساف الأوزبكي والفيصلي السعودي مع فولاد الإيراني والدحيل القطري مع الريان القطري.



مواجهات دور الـ 16 لـ «غرب آسيا»:

الهلال السعودي وشباب الأهلي.

الشباب السعودي وناساف الأوزبكي.

الدحيل القطري والريان القطري.

الفيصلي السعودي وفولاد الإيراني.

مواعيد الأدوار الإقصائية في 2023

سيقام دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال آسيا يومي 3 و4 فبراير 2023، بينما يقام دور الثمانية في 7 فبراير من العام نفسه، ونصف النهائي في 10 فبراير، أما النهائي، فسيقام بنظام الذهاب والإياب، الذهاب يوم 19 فبراير على أرض ممثل أندية غرب آسيا، والإياب في 26 فبراير على ملعب ممثل أندية شرق آسيا.

• شباب الأهلي بين ثلاثة أندية فقط في المسابقة لم تخسر في دور المجموعات مع فولاد الإيراني والشباب السعودي.

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