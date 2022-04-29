شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يبدأ مرحلة جديدة فى رحلة التأهيل من إصابة شظية القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مروان محسن مهاجم فريق فيوتشر، مرحلة جديدة من التأهيل من إصابة الكسر فى شظية القدم، والتى تعرض لها خلال مشاركته مع فيوتشر فى مباراة إنبى بالدورى، وذلك خلال شهر نوفمبر الماضى، قبل أن يخضع اللاعب لعملية جراحية ويستكمل جزءاً من برنامجه التأهيلى بأحد المراكز المتخصصة فى إسبانيا.

ومن المقرر أن يواصل مروان محسن برنامجه التأهيلى فى القاهرة تحت إشراف الجهاز الطبى لفيوتشر، وذلك مع متابعة كل المستجدات مع المركز المتخصص بإسبانيا، حيث بدأ اللاعب مؤخراً تدريبات الجرى حول الملعب.

وأكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضى لفريق فيوتشر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن موعد عودة مروان للملاعب بات قريباً، مشيراً إلى أن اللاعب سيخضع بعد عودته إلى مرحلة جديدة تتمثل فى الجرى ضمن برنامج محدد تحت إشراف اخصائيين التأهيل فى إسبانيا.