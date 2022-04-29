شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق طلائع الجيش، بقيادة طارق العشرى، تدريباته اليوم الجمعة على ملعبه استعداداً لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد السبت باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، ويخوض الطلائع مرانه الأخير فى التاسعة والنصف مساء اليوم، ثم يعلن العشرى قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا بأحد فنادق القاهرة استعداداً للقاء.

ويحتل الطلائع المركز الحادى عشر برصيد 19 نقطة بعدما لعب 16 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفا.

ونجح الطلائع فى خطف نقطة التعادل من أنياب الاهلى فى آخر ظهور بالدورى، وحث طارق العشرى لاعبيه على احترام الاسماعيلى للخروج بنتيجة إيجايبة، مشدداً على أن الدراويش رغم نتائجه السيئة هذا الموسم إلا أن لاعبيه يقدموا مباريات كبيرة للهروب من هذا المأزق.