شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: وجود ميكسيونى فى الأهلي "غلطة" وبيرسى تاو غير جاهز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد صديق، نجم الأهلي السابق، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بالغ فى احترام فريق الرجاء المغربي بالدور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا، وهو ما أخر تأهل الأهلي إلى نصف النهائي بعد الفوز على الفريق المغربي بمجموع المباراتين بنتيجة 3/2.

وقال صديق في تصريحات لبرنامج "مساء أون تايم": "موسيماني أعطى الرجاء أكبر من حجمه، لأن فريق الرجاء ظهر ضعيفا دفاعياً، والحضور الجماهيري أثر على الفريق في أول 5 دقائق بعد استقبال أول هدف، كنت أرى أن موسيماني يلعب بطريقة 4/2/3/1، ويهاجم الرجاء على أرضه بشكل طبيعي، وخروج حسين الشحات كان علامة استفهام واستبدال ليس له داعٍ".

وأضاف صديق: "غياب بدر بانون وعلي معلول في بعض المباريات أثر على إهدار ركلات الجزاء بالأهلي، وموسيماني مقتنع بتاو ويعتمد عليه في العمق الهجومي وهذا لا يتناسب مع إمكانياته، وأشعر أنه غير سليم أو مجهد وغير جاهز، وإذا لم يتواجد في الأطراف يجب أن يكون على الدكة، ووجود ميكسيوني في الأهلي أكبر خطأ".

وواصل: "فلافيو في أول موسم له مع الأهلي سجل هدفاً واحداً وصادفه سوء حظ ولكن أدى بشكل جيد، وكذلك وليد أزارو وحتى بواليا وبادجي حصلوا على فرصا كثيرة، ولكن تاو لا يجيد اللعب مكان المهاجم، ومحمد شريف وحسام حسن هما الأنسب لهذا المركز، وأؤيد إعطاء حسام حسن فرصة أكبر لأنه هداف ويحتاج للتواجد".