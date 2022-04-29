شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى: قرارات حكم مباراة الزمالك أثرت على النتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كريم ذكرى، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى، إن محمود حمدى "الونش" مدافع الزمالك يستحق الطرد بسبب عرقلة أوستين أموتو لاعب الفريق البورسعيدى، مؤكدا أن عدم طرد اللاعب أثر على سير ومجرى المباراة.

وأضاف ذكرى خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى أحمد شوبير على "قناة أون تايم سبورتس 1: "لا نعلق على التحكيم ولكن هناك أخطاء تحكيمية حدثت ضد المصرى وأثرت على النتيجة".

وتابع ذكرى: "الونش يستحق كارت أحمر، والطرد كان هيفرق معانا ويغير مجريات الأمور، وهل هذا يرضى ربنا ومتى سنحصل على حقنا، خصوصا أن هناك عدم توفيق من الحكم محمد معروف الذى أدار المباراة".

من جانبه يرى الخبير التحكيمي أحمد الشناوي أن الحكم محمد معروف تغاضى عن طرد محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك، بعد تدخله في إحدى الكرات المشتركة مع مهاجم المصري أوستين أموتو، خلال مباراة المصري والزمالك التي جمعت الفريقين على استاد برج العرب بالجولة 16 من الدوري، وانتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وقال الشناوي: "الكرة كانت في استحواذ مهاجم المصري، ولذلك محمود الونش استحق الطرد في هذه الكرة مع احتساب ركلة حرة من خارج المنطقة للمصري، ورغم استدعاء الفار لمعروف إلا أنه تغاضى عن الطرد".

وأضاف الشناوي: "المصري لم يستحق ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة بعد إعاقة محمد جريندو من أحمد فتوح داخل منطقة الجزاء، لأن لاعب الزمالك وصل أولاً إلى الكرة، ولكن كان يجب أن يتم احتساب ركلة ركنية للمصري وليس ركلة مرمى للزمالك".

ويتقدم النادي المصري، خلال الساعات القليلة المقبلة، باحتجاج رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم ضد محمد معروف حكم مباراة الزمالك والمصري، التي أقيمت مساء الخميس وانتهت بفوز الزمالك بهدفين لهدف.