شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة من دولاب الأهلى.. الأحمر بطلا للكأس 1945 على حساب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحفل دولاب بطولات الأهلى بالعديد من الألقاب المحلية والقارية والدولية، حيث إنه النادى الأكثر تتويجا بالألقاب فى مصر وأفريقيا وثانى أكثر الفرق تتويجا بالألقاب القارية، خلف ريال مدريد الإسبانى، وكل بطولة حققها النسور الحمر لها قصة وحكاية من جهد وتفانى وإخلاص من أجياله التى تعاقبت على ارتداء قميصه، من أجل إضافة تاريخ جديد وإسعاد الجماهير الحمراء وإعلاء روح الفانلة الحمراء دائما.

حكاية اليوم عن تتويج الأهلى بلقب كأس مصر على حساب المصري بعد الفوز عليه بنتيجة 3 / 2 في المباراة التي جمعتهما يوم 27 أبريل 1945 توج النادى الأهلى بالنسخة رقم 24 لمسابقة كأس مصر بعدما نجح فى تحويل تأخره أمام المصرى البورسعيدى إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجل للمصرى محمد جودة، ومحمود العدنى، بينما سجل أهداف الأهلى أحمد مكاوى هدفين، وحسين مدكور هدفا.

مثل الأهلى: عزت، مصطفى علوانى "الكسار"، محمود حمدى "كروان"، وديع عجوة، حسين الفأر، محمود المهيلمى، حسين مدكور، محمود رأفت، محمد الجندى، أحمد مكاوى، منير حافظ.

مثل المصرى: موسكاتيللى، محمود الفحلة، محمد أبوحباجة، محمد الكتاتني، حلمى أبوالمعاطي، حافظ، محمود العدني، حمدين إلزامك، محمد جودة، محمد لهيطة، سعد الشربيني.

وتوج الأهلى باللقب للمرة رقم 11 فى تاريخه، وكان الأهلى قد وصل للمباراة النهائية بعد أن أقصى أندية الإسكندرية الثلاثة على الترتيب الاتحاد فى مباراة الإعادة بهدف دون رد، بعد تعادلهما فى المباراة الأولى بهدف لكل فريق، ثم الترام بخمسة أهداف مقابل هدف فى الوقت الإضافي، وأخيرا الأوليمبى فى نصف النهائي، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

فى حين كان طريق المصرى قد واجه فيه كلا من الترسانة فى الدور الأول، ثم السكة فى ربع النهائى بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ثم الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.