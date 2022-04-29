رابطة الأندية: تحديد ممثلي مصر بالأبطال والكونفدرالية بعد انتهاء الدور الأول من الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، أن الفرق التي ستحتل المراكز الأربعة الأولى في الدوري بنهاية الدور الأول هي من ستمثل مصر في بطولتي أفريقيا للأندية الموسم المقبل (دوري الأبطال والكونفدرالية).

ومن المقرر أن يشارك صاحبا الصدارة في دوري we المصري في دوري أبطال أفريقيا، فيما يتأهل الثالث والرابع للكونفدرالية.

وقال دياب في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" التليفزيونية: "سنرسل أسماء الأربع الفرق المشاركين في بطولتي أفريقيا بعد تساوي عدد المباريات لكل الأندية بنهاية الدور الأول من الدوري، إحقاقا لمبدأ تكافؤ الفرص".

وأشار دياب إلى أن موعد انتهاء الدور الأول من الدوري سيأتي قبل 30 يونيو المقبل، وبحسب ما ذكره في وقت سابق، فإن الرابطة تخطط لإنهاء الموسم الحالي من الدوري بنهاية شهر أغسطس المقبل.

وأضاف: "الرابطة تلتزم بلوائح الاتحاد الأفريقي والدولي لكرة القدم، لهذا تضمنت اللائحة بندا بمشاركة رباعي الصدارة في الدور الأول ببطولتي أفريقيا الموسم القادم".

وأتم: "نحاول علاج تراكمات حدثت على مدار 3 أو 4 مواسم متتالية، ونخطط لإنهاء الموسم المقبل من الدوري في شهر يوليو لكي تسير المسابقة بشكل طبيعي اعتبارا من الموسم التالي".