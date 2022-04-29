الزمالك يفوز بنهائي سوبر دوري المحترفين اليد على الأهلي في مباراة مثيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

فاز الزمالك على الأهلي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، بنتيجة 28-25 في نهائي سوبر دوري المحترفين لكرة اليد.

وتصدر الزمالك بطولة سوبر دوري المحترفين بعد هذا الفوز برصيد 9 نقاط بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وتعتبر بطولة سوبر دوري المحترفين بطولة جديدة ويتحدد من خلالها المتأهلين إلى بطولة كأس السوبر بجانب الزمالك وسبورتنج.

وضمن الأهلي تأهله لبطولة كأس السوبر رسميا رغم هزيمته اليوم، بينما تأهل الزمالك بصفته بطل الدوري، وسبورتنج بصفته بطل الكأس.