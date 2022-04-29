مدير الكرة بالمصري: الحكم لم يُخطيء في قرار ضد الزمالك.. وهل عدم التوفيق يكون ضدنا فقط؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر كريم ذكري، مدير الكرة بالنادي المصري، أداء التحكيم خلال المباراة التي جمعت فريقه بنظيره الزمالك مساء يوم أمس الخميس.

وقال ذكري، خلال مداخلة بفضائية أون تايم سبورتس:"كرة محمود الونش، لاعب الزمالك إن لم تكن ركلة جزاء فهي مخالفة من خارج منطقة الجزاء وطرد للاعب الزمالك وكانت ستُشكل لنا الفارق لأننا كنا متقدمون بهدف، لا أعلق لأضع شماعة على التحكيم، نعم كان هناك أخطاء بفريقنا ونعم كنا ندًا للزمالك ولكن متى سنحصل على حقنا؟.. كرة الونش مع أموتو طرد واضح لأي أحد.. لماذا لا نحصل على حقنا؟".

وردّ مدير الكرة بالنادي المصري على مقدم البرنامج أحمد شوبير كون قرارات حكم اللقاء محمد معروف كان بها عدم توفيق من عدمه، بقوله:"عدم توفيق في كرة أموتو مع الونش وكرة جريندو مع فتوح التي إن لم تُحتسب ركلة جزاء فعلى الأقل ركنية وطارق حامد أيضًا استحق الطرد فهل عدم التوفيق ضدنا فقط".

وأتم ذكري تصريحاته بقوله:"نتواجد طيلة الموسم بمعسكر في برج العرب ولا نتحدث ولكن لماذا يأتي علينا الحكام، استعرض لي قرارًا واحدًا خطأ ضد نادي الزمالك مع احترامي لنادي الزمالك فهو فريق كبير وعلى رأسي ويمتلك لاعبين كبار".

وأعلن المصري في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة عزمه التقدم خلال الساعات القليلة المقبلة باحتجاج رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، ضد محمد معروف، حكم مباراة فريقه أمام الزمالك في دوري we المصري،