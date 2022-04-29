الكرة الذهبية.. بنزيمة المرشح الأوفر حظا ومنافسوه يتربصون

المنامة - ياسر ابراهيم - كلّف انتقال النجم الفرنسي كريم بنزيمة من فريق ليون إلى ريال مدريد 35 مليون يورو عام 2009، إضافة إلى رحلة ذهابا وإيابا بطائرة خاصة من مدريد إلى ليون.

وبعد نحو 13 عاما على وصول الفرنسي منذ أول مرة إلى العاصمة الإسبانية، بات المرشح الأوفر حظًّا للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2022.

وفي 2009 توقع رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، أن بنزيمة سيُصبح أفضل لاعب في العالم في مرحلة ما من مسيرته، وهو ما أثبت اللاعب الفرنسي صحته.

وسجل بنزيمة (34 عاما) 320 هدفا في 600 مباراة مع "لوس بلانكوس"، فاز خلالها بـ20 لقبا. وبعد أن عاش في ظل كريستيانو رونالدو طوال عقد من الزمن، أصبح بنزيمة أخيرا قائد الفريق.

سباق الكرة الذهبية

اليوم يتنافس بنزيمة مع لاعبين مثل البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)، والفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، والمصري محمد صلاح (ليفربول)، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) في السباق على جائزة الكرة الذهبية.

وإذا ظفر بنزيمة بالكرة الذهبية فسيؤدي هذا إلى تفعيل بند في عقده يمنحه مكافأة ضخمة. وفي المحادثات الأخيرة بين ريال مدريد وبنزيمة، ناقش الطرفان تجديد العقد الحالي الذي يستمر حتى 2023. ومع ذلك، اتفق كلاهما على الانتظار ورؤية كيف يستجيب جسده في الأشهر القليلة المقبلة.

ويعتقد "الملكي" أنه سيكون من العدل أن يفوز بنزيمة بالكرة الذهبية. ولم يصل الفرنسي مطلقا إلى منصة التتويج بالجائزة المرموقة، فقد احتل المركز الرابع في النسخة الأخيرة خلف ليونيل ميسي وليفاندوفسكي والإيطالي جورجينيو.

أرقام بنزيمة

ويبدو أن الريال سيتوّج بلقب "الليغا" نهاية هذا الأسبوع قبل أن يواجه مانشستر سيتي في إياب مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، وبنزيمة هو هداف الليغا هذا الموسم برصيد 25 هدفا، كما أنه هداف دوري الأبطال بـ14 هدفا. وفي المحصلة فإن الدولي الفرنسي سجل أكثر من 40 هدفا و13 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم.

وأصبح بنزيمة أول لاعب ينجح في تسجيل 40 هدفا لريال مدريد في موسم واحد منذ رحيل رونالدو، كما أنه أول لاعب ينجح في تسجيل 25 هدفا وصناعة أكثر من 10 أهداف في موسم واحد بالليغا منذ رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وفضلا عن فوزه أيضًا بدوري أمم أوروبا مع فرنسا، يحتل بنزيمة حاليًّا المركز الثالث في سباق الحذاء الذهبي الأوروبي خلف ليفاندوفسكي والإيطالي سيرو إيموبيلي.

ويُنظر إلى بنزيمة على نطاق واسع على أنه المرشح الأوفر حظًّا للفوز بالكرة الذهبية بسبب أرقامه في إسبانيا وأوروبا.

وسيصوّت الصحفيون فقط من أول 100 دولة في تصنيف الفيفا هذا العام، وسيؤخذ الأداء الفردي في الاعتبار، تليه الإنجازات الجماعية، وكذلك الروح الرياضية.

وإذا سجل بنزيمة 4 أهداف أخرى، سيتفوق على راؤول غونزاليس (323) ليكون ثاني أفضل هدافي ريال مدريد على الإطلاق.

وأعرب رونالدو نازاريو وريو فرديناند ومسعود أوزيل عن اعتقادهم بأن بنزيمة هو أفضل مهاجم في العالم.

ووجد الإيطالي كارلو أنشيلوتي -مدرب "الميرينغي"- بنزيمة مختلفا تماما عندما عاد إلى ريال مدريد في فترته الثانية في النادي، إذ رأى لاعبا أكثر نضجا وأكثر مسؤولية وقدرة على قيادة زملائه نحو النجاح الجماعي.

(الجزيرة)