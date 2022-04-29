الامارات | 6 لاعبين فاجأوا الجميع وصنعوا الفارق في دوري المحترفين

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبين فاجأوا الجميع وصنعوا الفارق في دوري المحترفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم عن عدد من اللاعبين، ممن صنعوا الفارق في بطولة الدوري، ولم يكن يتوقع ظهورهم بهذا الشكل الرائع، ما سيدفع أنديتهم لتجديد التعاقد معهم، أو ستبحث أندية أخرى عن ضمهم بعد أن قدموا أنفسهم بشكل مميز للغاية، خلال مباريات الموسم الجاري للدوري. وكان لافتاً أن عدداً من هؤلاء لم يكن يتوقع أن يظهروا بهذا الشكل مع بداية الموسم، وخلال التعاقد معهم، خاصة في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين من أصحاب الخبرة والتجربة الطويلة، سواء تعلق الأمر ببطولة الدوري، أو في بطولات خارجية.

• حارب سهيل يقدم مستويات مميزة مع شباب الأهلي، وكان صاحب هدف الفوز في الانتصار التاريخي للمنتخب على كوريا الجنوبية.

• الشارقة قطع إعارة كامارا من كلباء في منتصف الموسم، وأعاده بعد المستويات المميزة التي قدمها.

للإطلاع على عدد من هؤلاء اللاعبين الذين كانت لهم بصمة واضحة في الموسم الجاري، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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