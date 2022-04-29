الامارات | نهائي أبطال الشرق الأوسط لـ «موبايل ليجند إم بي إل» في دبي 4 مايو

شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي أبطال الشرق الأوسط لـ «موبايل ليجند إم بي إل» في دبي 4 مايو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتوجه أنظار عشاق الألعاب الإلكترونية إلى دبي يومي الرابع والخامس من مايو المقبل لمتابعة النهائي المرتقب لبطولة «موبايل ليجند إم بي إل»، التي يصل عدد عشاقها إلى أكثر من 100 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط، و660 مليون متابع من 150 دولة حول العالم.

ويجمع نهائي البطولة الذي يقام في دبي «فستيفال سيتي»، وينظمه بيرفيتو لخدمات إدارة الفعاليات، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بين الفريقين المتأهلين من التصفيات التي أقيمت لنخبة الفرق في منطقة الشرق الأوسط، وينال الفائز جائزة مالية قدرها 200 ألف دولار، كما يحصل على بطاقة المشاركة في نهائيات بطولة العالم، التي ستقام خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وكانت دبي استضافت سابقاً نهائيات البطولة العالمية للرياضات الإلكترونية وجولة بطولة العالم للرياضات الالكترونية، والتي حظيت بمتابعة مليونية من جميع أنحاء العالم، وشارك فيها أبطال العالم في هذا النوع من الرياضات، ما يؤكد سرعة انتشار هذه الرياضة في الدولة بشكل عام وفي دبي بشكل خاص، والقدرات التنظيمية الكبيرة التي تمتلكها دبي من الكوادر الوطنية الشابة القادرة على تنظيم وتطوير هذا النوع من الرياضات، بالتعاون مع المنظمين العالميين في الرياضات الإلكترونية.

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