الامارات | «جيمس» وأكاديمية «AIS» تطلقان مركز التميز لألعاب القوى

شكرا لقرائتكم خبر عن «جيمس» وأكاديمية «AIS» تطلقان مركز التميز لألعاب القوى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت أكاديمية جيمس العالمية في دبي عن بدء شراكتها مع أكاديمية «AIS» لألعاب القوى لإطلاق أول مركز تميّز في الإمارات مخصص لسباقات المضمار والميدان، بهدف دعم الرياضيين من طلبة المدرسة وخارجها، عبر توفير أفضل المرافق والتوجيه والتدريب والمنح الدراسية.

وعبر هذه الشراكة سيلتزم الطرفان بتعزيز وتنمية قدرات الطلاب الرياضيين، ودعم المساعي الرامية إلى تطوير ألعاب القوى في دولة الإمارات، خصوصاً سباقات المضمار والميدان.

ويهدف مركز التميز إلى مساعدة الطلاب الموهوبين والمتميزين وأصحاب القدرات الرياضية على تطوير مهاراتهم وقدراتهم وتأمين سُبل التميز لهم. وسيتم تحقيق ذلك من خلال إنشاء مسار يحدد الرياضيين الموهوبين والمتميزين مع الاستثمار في تدريبهم على يد أفضل الخبراء على مدى سنوات عدة.

وتتواصل أكاديمية جيمس و«AIS» مع اتحاد ألعاب القوى لبناء شبكة من شأنها أن تدعم نمو ألعاب القوى في جميع أنحاء الإمارات. وفي الفترة من 27 إلى 28 مايو، ستستضيف أكاديمية جيمس العالمية - دبي نهائي سباق المضمار والميدان في الإمارات بالتعاون مع أكاديمية «AIS». وستكون هذه هي المرة الأولى التي تقام فيها مسابقة وطنية بهذا الحجم في مدرسة، حيث يتنافس فيها أكثر من 500 طالب.

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