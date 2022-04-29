الامارات | «الشارقة الرياضي» يحرز لقب دوري السيدات للسلة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الرياضي» يحرز لقب دوري السيدات للسلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج أول من أمس، فريق الشارقة الرياضي للمرأة بلقب بطولة الدوري العام لكرة السلة للسيدات، عقب فوزه على نظيره نادي الشارقة الرياضي للمرأة فرع الوسطى بنتيجة (71-35). ويأتي الإنجاز بعد أيام قليلة من حصول نادي الشارقة الرياضي للمرأة على لقب بطولة الدوري العام للكاراتيه «كوميتيه» للسيدات، والمركز الثالث والميدالية البرونزية لفئة الناشئات.

ومثّل نادي الشارقة الرياضي للمرأة في المباراة: اليازية سلطان، سهيلة عباس، مريم عادل، روضة محمد، نينا نينكوفيك، ياسمين يزيد، ميثاء مبارك، أمل بن حيدر، شالين شاليكا، وعلياء النقبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news