الامارات | 3 مواجهات مؤجلة أبرزها العين «المتصدر» مع شباب الأهلي «القاري»

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات مؤجلة أبرزها العين «المتصدر» مع شباب الأهلي «القاري» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسدل الستار، غداً، على الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين بإقامة ثلاث مباريات كانت مؤجلة بسبب مشاركة شباب الأهلي، الجزيرة، الشارقة، في بطولة دوري أبطال آسيا، التي نجح فيها فريق شباب الأهلي بالصعود إلى الدور القادم، بينما ودّع الشارقة والجزيرة البطولة من بدايتها، لتعود الفرق الثلاثة لخوض مبارياتها المؤجلة.

ويشهد اليوم الختامي للجولة 21 قمة كروية تجمع العين «المتصدر» بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه وشباب الأهلي العائد من مباريات قوية خاضها في بطولة دوري أبطال آسيا، ونجح خلالها في الصعود إلى الدور المقبل، بينما يسعى الجزيرة إلى مواصلة المنافسة على مركز الوصيف، عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على فريق بني ياس في مباراة قوية، بينما قد لا يجد فريق الشارقة صعوبة من أجل تخطي عقبة فريق العروبة.

وتقام المباريات الثلاث عند الساعة 22:00 مساءً في آخر مباريات البطولة خلال شهر رمضان المبارك، حيث تعود المباريات في الجولة 22 من البطولة الخميس المقبل، لتبدأ عند الساعة 18:00 مساءً.

وكان الوحدة قد نجح في تخطي الظفرة في المباراة التي أقيمت بداية الأسبوع الماضي، ليقلص الفارق مع العين إلى أربع نقاط، ما يدفع العين للعودة إلى فارق السبع نقاط من جديد، وستكون المهمة صعبة بالتأكيد، خصوصاً أن فريق شباب الأهلي قادم من خوض مباريات قوية، وبالتأكيد هو أكثر جاهزية من العين المتوقف عن خوض مباريات رسمية منذ فترة كبيرة.

وستكون هناك مباراة من نوع آخر بين صانع ألعاب شباب الأهلي العائد من الإصابة عمر عبدالرحمن مع فريقه السابق، في لقاء يتجدد عندما كان لاعباً في فريق الجزيرة، ونجح فيها بإحراز هدف بمرمى فريقه السابق.

وفي صراع آخر على وصافة جدول الترتيب، يبحث فريق الجزيرة عن الفوز، ليعود الفارق مع الوحدة إلى نقطة واحدة فقط، ولكن المهمة ستكون صعبة أمام وصيف الموسم الماضي فريق بني ياس، الذي يلعب على أرضه، ويقدم نتائج جيدة خلال الفترة الأخيرة من عمر البطولة.

أما الشارقة فيحتل المركز الرابع حالياً برصيد 39 نقطة، والفوز على العروبة يضمن له البقاء في صلب المنافسة على مربع الكبار، ويبحث الضيف فريق العروبة عن أي محاولة من أجل حصد نقاط المباراة، للحفاظ على الأمل البسيط للبقاء في الدوري وعدم الهبوط مرة أخرى إلى دوري الهواة.

المباريات

السبت 30-4-2022

الشارقة – العروبة 22:00 مساءً

العين – شباب الأهلي 22:00 مساءً

بني ياس – الجزيرة 22:00 مساءً

• عموري يواجه فريقه السابق العين.. هذه المرة بقميص شباب الأهلي.

• الجزيرة يبحث عن الفوز ليعود الفارق مع الوحدة إلى نقطة واحدة.

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