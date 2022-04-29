الامارات | الشارقة وشباب الأهلي يتوّجان في «رمضانية ناشئة واسط»

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة وشباب الأهلي يتوّجان في «رمضانية ناشئة واسط» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج فريق شباب الأهلي بطلاً لفئة الناشئة، وحلّق فريق «الملك» بلقب فئة الشباب في بطولة ناشئة واسط الرمضانية لكرة قدم الصالات 2022، التي أقيمت ضمن فعاليات «رمضانيات ربع قرن»، التي تنظمها ناشئة الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، تعزيزاً للتنافس الإيجابي بين منتسبي مراكزها المنتشرة في إمارة الشارقة.

وكرّم الدكتور عبدالرحمن الياسي، مدير ناشئة الشارقة، وجاسم جمعة البلوشي، عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الفرق الفائزة بالمراكز الأولى وأصحاب الألقاب الفردية، حيث فاز بجائزة أفضل لاعب حمد سليمان لفئة الناشئة، وحسن يونس لفئة الشباب، وحصد كل من يوسف الأنصاري لفئة الناشئة، وعلي الشيباني لفئة الشباب جائزة هداف البطولة، فيما فاز بجائزة أفضل حارس كل من محمد أحمد، ومحمد غلام. وشمل الختام تكريم الفائزين في بطولة كرة الماء التي شارك فيها 45 لاعباً، واسفرت نتائجها عن فوز فريق ناشئة واسط (أ) بالمركز الأول، وجاء فريق همة في الترتيب الثاني، وكان المركز الثالث من نصيب فريق ناشئة واسط (ب).

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