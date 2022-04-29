الامارات | «كهرباء الشارقة» بطلاً لـ «شطرنج المؤسسات»

شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء الشارقة» بطلاً لـ «شطرنج المؤسسات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت أول من أمس، بطولة موظفي حكومة الشارقة للشطرنج بنسختها الـ10على مستوى الهيئات والمؤسسات والدوائر الرسمية لحكومة الشارقة، التي نظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وبإشراف مجلس الشارقة الرياضي، ومشاركة 47 لاعباً ولاعبة من 27 هيئة ومؤسسة حكومية في الشارقة. وأحرزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة لقب البطولة.

شهد حفل الختام وتكريم الفائزين الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس الاتحاد العربي رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، وعدد من المسؤولين. وحقق لقب البطولة لاعب «كهرباء الشارقة» راشد جبريل برصيد خمس نقاط من ست جولات، بعد فوزه في الجولة الأخيرة على المتصدر عثمان إبراهيم سالم من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

كما رصدت اللجنة المنظمة للبطولة جائزة لأفضل لاعبة في البطولة وذهبت إلى علياء غريب لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة.

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