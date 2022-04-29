الامارات | عموري يعود إلى «إنستغرام» بعد انقطاع

شكرا لقرائتكم خبر عن عموري يعود إلى «إنستغرام» بعد انقطاع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد نجم خط وسط شباب الأهلي، عمر عبدالرحمن (عموري)، للظهور مجدداً على «إنستغرام» بعد فترة من الانقطاع عن مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشر صورة له من مشاركاته في مباريات فريقه بدوري أبطال آسيا التي بلغ فيها شباب الأهلي الدور الثاني من البطولة، وكتب عموري: «إن شاء الله نستمر على المستوى نفسه، ونتأهل للأدوار المقبلة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news